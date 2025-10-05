Футболист Сидху умер в 22 года от сердечного приступа
Футболист английского полупрофессионального клуба «Хэштег Юнайтед» Раман Сидху ушел из жизни в возрасте 22 лет, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что причиной смерти игрока стала остановка сердца. Специалисты пытались спасти его на протяжении более чем двух часов, однако им это не удалось.
«Несмотря на усилия спасателей, которые работали более двух часов, Раман, к сожалению, скончался. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования семье Рамана, его товарищам по команде», — говорится в заявлении клуба.
Сидху был игроком инклюзивной команды «Хэштег Юнайтед».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|
2
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|
3
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|
4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Ман. Сити
|7
|4
|1
|2
|15-6
|13
|
6
|Кр. Пэлас
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|
7
|Челси
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|
8
|Эвертон
|7
|3
|2
|2
|9-7
|11
|
9
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|
11
|Ньюкасл
|7
|2
|3
|2
|6-5
|9
|
12
|Астон Вилла
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|
13
|Брайтон
|7
|2
|3
|2
|10-10
|9
|
14
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
15
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
16
|Брентфорд
|7
|2
|1
|4
|9-12
|7
|
17
|Нот. Форест
|7
|1
|2
|4
|5-12
|5
|
18
|Бернли
|7
|1
|1
|5
|7-15
|4
|
19
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|2
|5
|5-14
|2
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 1
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 2
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|2 : 0
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 1
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|0 : 1
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|6
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Гранит Джака
Сандерленд
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1