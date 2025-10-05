Футбол
Сегодня, 22:39

Футболист Сидху умер в 22 года от сердечного приступа

Алина Савинова

Футболист английского полупрофессионального клуба «Хэштег Юнайтед» Раман Сидху ушел из жизни в возрасте 22 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что причиной смерти игрока стала остановка сердца. Специалисты пытались спасти его на протяжении более чем двух часов, однако им это не удалось.

«Несмотря на усилия спасателей, которые работали более двух часов, Раман, к сожалению, скончался. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования семье Рамана, его товарищам по команде», — говорится в заявлении клуба.

Сидху был игроком инклюзивной команды «Хэштег Юнайтед».

