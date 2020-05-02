2 мая 1975 года в Лондоне родился Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм. Сегодня бывшему капитану сборной Англии исполняется 45 лет.

На протяжении карьеры Бекхэм выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков.

Он является многократным чемпионом Англии (6 раз), по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, побеждал в Лиге чемпионов и брал Межконтинентальный кубок. В составе «Реала» выигрывала чемпионат и Суперкубок Испании. Становился чемпионов Франции в составе «ПСЖ». Является офицером Ордена Британской империи.