Футболист «Манчестер Юнайтед» Маунт выбыл до марта из-за травмы

Получивший повреждение полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт не сможет вернуться в строй до марта, сообщает talkSPORT.

25-летний англичанин травмировал ногу в матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1), который прошел 15 декабря. Он вышел на игру в стартовом составе и был заменен спустя 14 минут после начала матча.

Маунт присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

После 17 туров «МЮ» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 22 очками.