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Футболист «Манчестер Юнайтед» Гринвуд обвинен в попытке изнасилования и причинении телесных повреждений

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд обвинен в попытке изнасилования, участии в контролирующем и принуждающем поведении и нападении, повлекшем телесные повреждения, сообщает The Guardian со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу (CPS).

По данным источника, 21-летний игрок был арестован в субботу утром (15 октбяря) по подозрению в нарушении условий освобождения под залог. Он должен явиться в суд в понедельник, 17 октября.

«Королевская прокурорская служба сегодня уполномочила полицию Большого Манчестера предъявить Гринвуду обвинения в попытке изнасилования, контролирующем и принуждающем поведении, а также нападении с причинением реальных телесных повреждений. Все три пункта обвинения относятся к одной и той же заявительнице.

Прокуроры-специалисты санкционировали обвинения после изучения доказательств, полученных от полиции Большого Манчестера. Первое судебное заседание обвиняемого состоится 17 октября в мировом суде Большого Манчестера", — заявил заместитель главного королевского прокурора.

Напомним, что в январе 2022 года Гринвуд был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены его бывшей девушкой, заявившей, что она подверглась насилию. В начале февраля его выпустили под залог.

Источник: https://www.theguardian.com/uk-news/2022/oct/15/manchester-uniteds-mason-greenwood-charged-with-attempted

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
ФК Манчестер Юнайтед
0
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«Вулверхэмптон» обыграл «Ноттингем» и прервал серию из трех поражений подряд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 9 6 2 1 20-10 20
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
7
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
8
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
9
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
10
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
11
 Эвертон 9 2 4 3 8-9 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
14.10 22:00
Брентфорд – Брайтон
 2 : 0
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 0
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 0
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 - : -
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

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 3 1 0
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 5 1 0
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