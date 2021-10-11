Футболист «Манчестер Юнайтед» Джонс рассказал об отказе от соцсетей

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал о том, что удалил все аккаунты в социальных сетях.

«Я давно отказался от социальных сетей, хотя это непросто. Вся твоя семья их читает, как и все друзья, эти люди желают тебе всего наилучшего, поддерживают. Они не хотят, чтобы их друга, мужа или отца казнили в интернете. У меня был тяжелый период, поэтому читать это было психологически непросто», — приводит слова Джонса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

По мнению защитника, социальные сети — враждебное и токсичное место для молодых футболистов.

«Я всегда говорил, что у игроков нет голоса. Когда ты заканчиваешь карьеру, о тебе никто не вспоминает. Так что было непросто, но я научился с этим справляться с возрастом», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел два матча и не отметился результативными действиями.