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Футболист «Манчестер Юнайтед» Далот принял участие в акции помощи бездомным в канун Рождества

Алина Савинова
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поработал в качестве волонтера в канун Рождества.

25-летний футболист присоединился к благотворительной организации по оказанию помощи бездомным в Манчестере, которая предоставляет нуждающимся еду, общение, душ, медицинскую помощь и одежду. Далот отметил важность заботы о самых уязвимых людях сообщества.

«Манчестер — город с сильным чувством общности и сострадания. Я живу здесь уже более шести лет и горжусь тем, что могу назвать этот город своим домом. К сожалению, число бездомных людей растет. Рождество может быть трудным временем для многих, и благотворительная организация в Манчестере гарантирует, что никто не будет забыт. Волонтеры, с которыми я познакомился, действительно вдохновляют. Я рад, что смог провести с ними время и внести свой небольшой вклад в работу с людьми, которых они поддерживают», — приводит Goal слова Далота.

Далот выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Источник: Goal
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Мареска доволен турнирным положением «Челси» в АПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 17 7 2 8 39-25 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
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 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
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 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
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 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
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Борнмут – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
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Нот. Форест – Тоттенхэм
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