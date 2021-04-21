Футболист «Манчестер Сити» Ляпорт отреагировал на выход из Суперлиги мемом из Симпсонов

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт опубликовал в своем Twitter новые посты в связи с выходом клуба из состава участников Суперлиги.

«Горожане» объявили о том, что покидают Суперлигу в ночь на 21 апреля.

«Это было быстро, лол», — написал Ляпорт, добавив видео из мультсериала «Симпсоны». Данный отрывок часто используется в качестве мема. На этой gif-анимации персонаж дедушка Абрахам Симпсон заходит в бордель, видит там внука Барта и выходит из здания.

Возможно, таким образом Ляпорт высмеял краткосрочное существование Суперлиги.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

В УЕФА заявили, что футболисты клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.