Футболист «Ливерпуля» Ловрен срубил в подкате своего сына и пошутил над симуляцией
20:39
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен опубликовал новое видео в своем Instagram. 30-летний хорват показал видео, на котором он играет в футбол с сыном Йосипом.
Ловрен в замедленном действии заснял момент, когда с помощью подката выбил мяч из ног своего сына.
«Здесь нужен ВАР для проверки на возможность симуляции и желтой карточки», — подписал видео Ловрен.
В текущем сезоне защитник провел 14 матчей за «Ливерпуль», забил один гол и сделал одну результативную передачу.