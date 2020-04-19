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Футболист «Ливерпуля» Ловрен срубил в подкате своего сына и пошутил над симуляцией

20:39
Деян Ловрен. Фото instagram.com
Деян Ловрен. Фото instagram.com
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен опубликовал новое видео в своем Instagram. 30-летний хорват показал видео, на котором он играет в футбол с сыном Йосипом.

Ловрен в замедленном действии заснял момент, когда с помощью подката выбил мяч из ног своего сына.

«Здесь нужен ВАР для проверки на возможность симуляции и желтой карточки», — подписал видео Ловрен.

В текущем сезоне защитник провел 14 матчей за «Ливерпуль», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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