Футболист «Борнмута» заразился коронавирусом

«Борнмут» на своем официальном сайте объявил, что анализ на коронавирус у одного из игроков команды дал положительный результат. Имя футболиста пока не разглашается.

Игрок будет находиться в режиме самоизоляции в течение семи дней, после чего пройдет повторное тестирование.

We can confirm that one of our players has tested positive for COVID-19.#afcb statement ?https://t.co/1W2yyAXVA1 — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) May 24, 2020

Ранее английская премьер-лига объявила, что по результатам второй проверки 996 игроков, тренеров и сотрудников клубов лиги выявлено два случая заражения коронавирусом в двух командах.