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Футболист «Борнмута» заразился коронавирусом

13:24
Футболист «Борнмута» сдел положительный тест на коронавирус. Фото ФК «Борнмут».
Футболист «Борнмута» сдел положительный тест на коронавирус. Фото ФК «Борнмут».
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«Борнмут» на своем официальном сайте объявил, что анализ на коронавирус у одного из игроков команды дал положительный результат. Имя футболиста пока не разглашается.

Игрок будет находиться в режиме самоизоляции в течение семи дней, после чего пройдет повторное тестирование.

Ранее английская премьер-лига объявила, что по результатам второй проверки 996 игроков, тренеров и сотрудников клубов лиги выявлено два случая заражения коронавирусом в двух командах.

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