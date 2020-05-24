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Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании

16:41
Силуэт футболиста и логотип АПЛ. Фото коллаж Daily Star
Силуэт футболиста и логотип АПЛ. Фото коллаж Daily Star

Футболист клуба английской премьер-лиги попал под подозрение в групповом изнасиловании, сообщает Daily Star. По данным источника, он участвовал в вечеринке на съемной квартире, где и произошел инцидент.

Девушка, обратившаяся в полицию, утверждает, что ей подмешали наркотик в напиток. Она проснулась утром без одежды и расцарапанными ногами. Рядом лежал обнаженный футболист. Она спросила его, что произошло, на что тот ответил, что они занимались сексом.

По словам девушки, в изнасиловании принимали участие друзья футболиста. Личность его не разглашается.

Ранее в изнасиловании обвинялся игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои. Женщина заявила, что 19-летний футболист принуждал ее к сексу. Хадсон-Одои был арестован, но затем отпущен на свободу на время следствия.

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