Футбол обошел хоккей и стал четвертым по популярности видом спорта в США

Футбол обошел хоккей по популярности в США, сообщает Daily Mail.

«Сегодня футбол — четвертый по популярности вид спорта в США. Популярность футбола растет, он обошел хоккей», — заявил специалист по спортивным медиа Пьер Маес.

По словам аналитика, крупная сделка между АПЛ и американской телекомпанией NBC в размере двух миллиардов фунтов отражает рост популярности футбола.

Также Маес отметил, что росту популярности футбола может поспособствовать чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Исследование, проведенное компанией Ampere Analysis, показывает, что 49% любителей спорта в США любят смотреть футбол по телевизору, в то время как за хоккеем следят лишь 37% американцев. Также в первой тройке видов спорта по популярности находятся американский футбол, баскетбол и бейсбол.