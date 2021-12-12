Футбол обошел хоккей и стал четвертым по популярности видом спорта в США
Футбол обошел хоккей по популярности в США, сообщает Daily Mail.
«Сегодня футбол — четвертый по популярности вид спорта в США. Популярность футбола растет, он обошел хоккей», — заявил специалист по спортивным медиа Пьер Маес.
По словам аналитика, крупная сделка между АПЛ и американской телекомпанией NBC в размере двух миллиардов фунтов отражает рост популярности футбола.
Также Маес отметил, что росту популярности футбола может поспособствовать чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Исследование, проведенное компанией Ampere Analysis, показывает, что 49% любителей спорта в США любят смотреть футбол по телевизору, в то время как за хоккеем следят лишь 37% американцев. Также в первой тройке видов спорта по популярности находятся американский футбол, баскетбол и бейсбол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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