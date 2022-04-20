«Фулхэм» за три тура до конца сезона вернулся в АПЛ

«Фулхэм» разгромил «Престон» (3:0) в матче 43-го тура чемпионшипа. Игра прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж». Форвард Александр Митрович оформил дубль, а также один мяч забил Фабиу Карвалью.

Победа гарантировала «дачникам» выход в премьер-лигу по итогам сезона. За 3 тура до конца чемпионата во втором по силе дивизионе Англии у «Фулхэма» 86 очков. На третьем месте идет «Хаддерсфилд» с 73 очками.

В прошлом году «Фулхэм» возглавил португальский специалист Марку Силва. Ранее он работал в Англии с «Эвертоном», «Уотфордом» и «Халл Сити».

Напомним, из АПЛ «Фулхэм» вылетел по итогам сезона-2020/21. Команда заняла 18-е место.