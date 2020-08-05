«Фулхэм» вернулся в АПЛ

«Фулхэм» переиграл «Брентфорд» в финале плей-офф чемпионшипа (2:1 д.в.). Защитник Джо Брайан оформил дубль. Гол престижа забил Хенрик Дальсгорд.

«Фулхэм» спустя год вернулся в высший футбольный дивизион Англии.

Напомним, ранее по итогам сезона из АПЛ вылетели «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич», а в элиту английского футбола вернулись «Лидс» и «Вест Бромвич».

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«Брентфорд» — «Фулхэм» — 1:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Брайан, 105 (0:1). Брайан, 117 (0:2). Дальсгорд, 120+4 (1:2).