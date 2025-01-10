«Фулхэм» разгромил «Уотфорд» в Кубке Англии
«Фулхэм» переиграл «Уотфорд» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 4:1. Голами у лондонской команды отметились Родригу Мунис и Рауль Хименес, Йоахим Андерсен и Тимоти Кастань. Единственный гол гостей на счету Рокко Ваты.
В другой встрече «Эвертон» оказался сильнее «Петерборо Юнайтед» — 2:0. В конце первого тайма Бету открыл счет, а на последних минутах Илиман Ндиайе реализовал пенальти.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|
2
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
3
|Нот. Форест
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|
7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|
10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
14
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|
18
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5
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