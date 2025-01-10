«Фулхэм» разгромил «Уотфорд» в Кубке Англии

«Фулхэм» переиграл «Уотфорд» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 4:1. Голами у лондонской команды отметились Родригу Мунис и Рауль Хименес, Йоахим Андерсен и Тимоти Кастань. Единственный гол гостей на счету Рокко Ваты.

В другой встрече «Эвертон» оказался сильнее «Петерборо Юнайтед» — 2:0. В конце первого тайма Бету открыл счет, а на последних минутах Илиман Ндиайе реализовал пенальти.