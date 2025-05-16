«Фулхэм» продлил контракты с Адамой Траоре, Хименесом и Уилсоном

«Фулхэм» на официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с нападающими Адамой Траоре, Раулем Хименесом и Харри Уилсоном. Соглашения рассчитаны до 2026 года.

В этом сезоне 34-летний Хименес забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи в 41 матче, 28-летний Уилсон забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 25 играх, а 29-летний Траоре забил 2 гола и сделал 8 голевых передач в 39 встречах.

«Фулхэм» набрал 51 очко в 36 турах и занимает 11-е место в турнирной таблице.