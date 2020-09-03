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«Фулхэм» продлил контракт со Скоттом Паркером. Специалист вернул клуб в АПЛ

08:57
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«Фулхэм» объявил о продлении контракта с главным тренером команды, Скоттом Паркером.

Новое соглашение с 39-летним специалистом действует до конца июня 2023 года.

Паркер возглавил «Фулхэм» в конце февраля 2019 года после увольнения Клаудио Раньери, когда команда находилась в зоне вылета в АПЛ. Под руководством английского специалиста «дачники» вернулись в премьер-лигу из чемпионшипа по итогам сезона-2019/20.

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