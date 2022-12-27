«Фулхэм» продлил контракт с защитником Тимом Римом

«Фулхэм» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тимом Римом. Срок нового соглашения рассчитан до лета 2024 года.

«Я все еще не заканчиваю карьеру! Я чувствую себя лучше и увереннее, чем когда-либо. Продлить контракт до 2024 года — это радостный момент для меня и моей семьи. Я счастлив продолжить это путешествие вместе с клубом, болельщиками и всеми товарищами по команде. Это было легкое решение для меня. Это замечательная команда, прекрасный клуб. Связь с фанатами сейчас сильнее, чем когда-либо», — цитирует пресс-служба клуба Рима.

Защитник перешел в «Фулхэм» в 2015 году. В текущем сезоне 35-летний американец провел за английский клуб 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Рим в ноябре 2010 года дебютировал за сборную США. Всего он провел за национальную команду 50 матчей и забил один гол.