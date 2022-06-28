«Фулхэм» предложил «Вольфсбургу» 10 миллионов евро за защитника Мбабу

«Фулхэм» интересуется защитником «Вольфсбурга» Кевином Мбабу, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб рассчитывает усилить правый фланг обороны после возвращения в АПЛ. Сообщается, что «дачники» предлагают за 27-летнего швейцарца 10 миллионов евро плюс бонусы.

В сезоне-2021/22 Мбабу сделал 1 голевой пас в 31 матче за «Вольфсбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.