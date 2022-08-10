«Фулхэм» подписал защитника «Вест Хэма» Диопа за 15 миллионов фунтов стерлингов

«Фулхэм» объявил о подписании защитника «Вест Хэма» Иссы Диопа. Сумма сделки составила 15 миллионов фунтов стерлингов.

25-летний француз заключил контракт до 2027 года.

В прошлом сезоне футболист провел за клуб 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Диоп перешел в «Вест Хэм» из «Тулузы» в 2018 году за 25 миллионов евро.