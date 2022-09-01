Виллиан подписал однолетний контракт с «Фулхэмом»
«Фулхэм» подписал однолетний контракт с полузащитником Виллианом, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
12 августа Виллиан разорвал свой контракт с «Коринтиансом» и стал свободным агентом. 34-летний бразилец не смог поладить с болельщиками клуба.
С 2013 по 2020 год нападающий выступал за «Челси», после этого он провел еще год в «Арсенале», а затем ушел в «Коринтианс».
В прошедшем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за «Коринтианс».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|5
|0
|0
|13-4
|15
|
2
|Ман. Сити
|5
|4
|1
|0
|19-5
|13
|
3
|Тоттенхэм
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
4
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|
5
|Ливерпуль
|5
|2
|2
|1
|15-6
|8
|
6
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
7
|Лидс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
8
|Саутгемптон
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|
9
|Челси
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
10
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|10-7
|6
|
11
|Ньюкасл
|5
|1
|3
|1
|7-6
|6
|
12
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
13
|Кр. Пэлас
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
14
|Нот. Форест
|5
|1
|1
|3
|2-11
|4
|
15
|Борнмут
|5
|1
|1
|3
|2-16
|4
|
16
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|2-6
|4
|
17
|Астон Вилла
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|
18
|Вулверхэмптон
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|
19
|Эвертон
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
20
|Лестер
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.08
|21:30
|
Фулхэм – Брайтон
|2 : 1
|30.08
|21:30
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|1 : 1
|30.08
|21:45
|
Саутгемптон – Челси
|2 : 1
|30.08
|22:00
|
Лидс – Эвертон
|1 : 1
|31.08
|21:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|2 : 1
|31.08
|21:30
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|0 : 0
|31.08
|21:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|6 : 0
|31.08
|21:45
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|1 : 1
|31.08
|22:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|2 : 1
|1.09
|22:00
|
Лестер – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|5
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|4
|0
|0
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