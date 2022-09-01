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Сегодня, 19:20

Виллиан подписал однолетний контракт с «Фулхэмом»

Руслан Минаев
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Виллиан — игрок «Фулхэма».
Фото ФК «Фулхэм»

«Фулхэм» подписал однолетний контракт с полузащитником Виллианом, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

12 августа Виллиан разорвал свой контракт с «Коринтиансом» и стал свободным агентом. 34-летний бразилец не смог поладить с болельщиками клуба.

С 2013 по 2020 год нападающий выступал за «Челси», после этого он провел еще год в «Арсенале», а затем ушел в «Коринтианс».

В прошедшем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за «Коринтианс».

Виллиан да Силва (Виллиан)
ФК Фулхэм
0
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 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
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 Ливерпуль 5 2 2 1 15-6 8
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 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
7
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
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 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
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 Челси 5 2 1 2 6-8 7
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Фулхэм – Брайтон
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Лидс – Эвертон
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Арсенал – Астон Вилла
 2 : 1
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
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31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 2 : 1
1.09 22:00
Лестер – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 5
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

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Ливерпуль

 2 1 0
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