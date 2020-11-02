«Фулхэм» одолел «Вест Бромвич», одержав первую победу в сезоне

«Фулхэм» обыграл «Вест Бромвич» в седьмом туре чемпионата Англии — 2:0. Лондонцы одержали первую победу в сезоне, на счету «Вест Бромвича» три ничьи, четыре поражения и ни одной победы.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

«Фулхэм» — «Вест Бромвич» — 2:0 (2:0)

Голы: Б.Рид, 26 (1:0). Эйна, 30 (2:0).

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Э.Робинсон, Кэрни, Лемина (Х.Рид, 46), Замбо Ангисса, Митрович, Б.Рид (Иван Кавалейру, 85), Лукман (Брайан, 90).

«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Ливермор (Сойерс, 56), Кровинович (Филлипс, 70), Галлахер, Перейра (К.Робинсон, 56), Грант, Диангана.

Предупреждения: Галлахер, 47. Б.Рид, 55. Лукман, 57. Сойерс, 69. Х.Рид, 83.

Судья: Хупер.

2 ноября. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».