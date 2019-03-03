"Фулхэм" – первая команда, которая проиграла все 10 лондонских дерби в сезоне

"Фулхэм" в матче 29-го тура чемпионата Англии уступил "Челси" (1:2).

Для "дачников" это 10-е поражение в лондонском дерби в этом сезоне. "Фулхэм" по два раза уступил "Кристал Пэласу", "Арсеналу", "Тоттенхэму", "Вест Хэму" и "Челси".

Данное достижение является антирекордом лиги – ранее ни один столичная команда не проигрывала землякам 10 матчей подряд, сообщает Opta.

После 27 туров "Фулхэм" (17 очков) занимает 19-е место в премьер-лиге - отставание от спасительного 17-го места составляет 10 очков.