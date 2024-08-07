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Сегодня, 03:07

«Фулхэм» отказался от продолжения переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Мактоминаю

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фулхэм» не собирается делать «Манчестер Юнайтед» улучшенное предложением по Скотту Мактоминаю, написал в Twitter журналист Sky Sports Дхармеш Шет.

Манкунианцы ранее отклонили уже два предложения от лондонского клуба. Последнее было в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Теперь «Фулхэм» сосредоточится на других целях.

В минувшем сезоне Мактоминай провел 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Скотт Мактоминай
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
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4
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6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
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18
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