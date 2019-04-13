"Фулхэм" обыграл "Эвертон", "Бернли" выиграл у "Кардиффа"

"Фулхэм" добился победы над "Эвертоном" в матче 34-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе хозяев отличились полузащитник Том Кэрни и форвард Райан Бабел.

Таким образом, "дачники" прервали серию из девяти поражений подряд.

"Фулхэм" набрал 20 очков и остался на 19-м месте в турнирной таблице, "Эвертон" занимает 9 строчку, имея в своем активе 46 баллов.

В другом матче тура "Бернли" обыграл "Кардифф" благодаря дублю нападающего Криса Вуда (2:0). Подопечные Шона Дайча одержали третью победу подряд.

"Бернли" поднялся на 14-е место в таблице, набрав 39 очков. "Кардифф" идет на 18-м месте, имея в своем активе 28 баллов.

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34-й тур

"Фулхэм" – "Эвертон" – 2:0 (0:0)

Голы: Кэрни, 46 (1:0). Бабел, 69 (2:0).

"Фулхэм": Рико, Рим, Чемберс, Ле Маршан, Фосу-Менса (Кристи, 66), Брайан, Кэрни, Замбо (Одуа, 89), Сессеньон, Бабел (Сери, 83), Митрович.

"Эвертон": Пикфорд, Ягелка, Коулман, Динь, Зума, Сигурдссон (Лукман, 76), Гей, Андре Гомеш, Бернард (Уолкотт, 84), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дженк, 84).

Предупреждения: Ришарлисон, 44. Рим, 48. Ле Маршан, 57.

Судья: Проберт (Англия).

13 апреля. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

"Бернли" – "Кардифф Сити" – 2:0 (1:0)

Голы: Вуд, 31 (1:0). Вуд, 90+2 (2:0).

"Бернли": Хитон, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл, Вуд, Барнс.

"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон, Камараса, Артер (Рид, 81), Хойлетт (Мендес-Лейнг, 73), Зохоре (Ньясс, 78), Дж.Мерфи.

Предупреждения: Тарковски, 42. Беннетт, 45+1. Барнс, 45+2. Артер, 50. Пелтиер, 50.

Судья: Дин (Англия).

13 апреля. Бернли. Стадион "Turf Moor".