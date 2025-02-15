«Ноттингем Форест» проиграл «Фулхэму» в АПЛ

«Ноттингем «Форест» в гостях уступил «Фулхэму» в матче 25-го тура АПЛ — 1:2.

Победу лондонцам принесли голы Эмила Смита-Роу (15-я минута) и Келвина Басси (62-я). У «лесников» отличился Крис Вуд (37-я).

«Ноттингем «Форест» (47 очков) остается на третьем месте в АПЛ. Команда Нуну Эшпириту Санту отстает от «Арсенала», идущего вторым, на 6 очков.

«Фулхэм» (39) поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 25-й тур.

15 февраля 2025, 18:00. Крэйвен Коттедж (Лондон)

В параллельных матчах «Астон Вилла» в большинстве не сумела обыграть «Ипсвич» (1:1), «Вест Хэм» дома проиграл «Брентфорду» (0:1), а «Борнмут» на выезде победил «Саутгемптон» (3:1).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 25-й тур.

15 февраля 2025, 18:00. Вилла Парк (Бирмингем)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 25-й тур.

15 февраля 2025, 18:00. Лондон Стэдиум (Лондон)