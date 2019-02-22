"Фулхэм" может уволить Раньери

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери в ближайшее время может быть отправлен в отставку со своего поста, сообщает AS.

Руководство команды недовольно тем, что итальянский специалист не сумел улучшить ее турнирное положение за три месяца, что он с ней работал. Заменить его может бывший главный тренер "Бетиса" и "Депортиво" Виктор Санчес дель Амо.

Раньери пришел в "Фулхэм" в ноябре прошлого года. Под его руководством "дачники" провели 14 матчей, в которых одержали всего три победы. Лондонский клуб находится на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В 26 турах он набрал 17 очков. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет 8 баллов.

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