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Сегодня, 20:15

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 23-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на стадионе «Кравен Коттедж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций английской премьер-лиги, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
26 янв, 22:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Ман. Юнайтед

Встреча команд в первом круге завершилась победой манкунианцев со счетом 1:0. «Манчестер Юнайтед» набрал в 22 матчах чемпионата Англии 26 очков, «Фулхэм» — 33. В предыдущем туре «МЮ» уступил «Брайтону» (1:3), а «дачники» победили «Лестер» (2:0).

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
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«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» и прервал 7-матчевую серию поражений в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31
12
 Кр. Пэлас 23 6 9 8 26-30 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 23 7 3 13 46-37 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Лестер 23 4 5 14 25-49 17
18
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
19
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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36 тур
37 тур
38 тур
25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 5 : 0
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 0 : 1
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 4 : 1
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 1 : 3
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 1
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
 3 : 1
26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 1 : 2
26.01 17:00
Тоттенхэм – Лестер
 1 : 2
26.01 19:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
26.01 22:00
Фулхэм – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 19 1 5
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