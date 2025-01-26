«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче чемпионата Англии

«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 23-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на стадионе «Кравен Коттедж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций английской премьер-лиги, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Встреча команд в первом круге завершилась победой манкунианцев со счетом 1:0. «Манчестер Юнайтед» набрал в 22 матчах чемпионата Англии 26 очков, «Фулхэм» — 33. В предыдущем туре «МЮ» уступил «Брайтону» (1:3), а «дачники» победили «Лестер» (2:0).