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Сегодня, 13:30

«Фулхэм» — «Ливерпуль»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча АПЛ

Читать «СЭ» в
ФК «Ливерпуль».
Фото Reuters

В субботу, 6 августа, в первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Фулхэмом». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и начнется в 14.30 по московскому времени.

В рамках чемпионата Англии команды провели между собой 48 матчей. На счету лондонцев десять побед, «Ливерпуль» победил в 26 матчах, 12 игр завершились вничью.

«Ливерпуль» — действующий обладатель Кубка лиги и Кубка Англии, вице-чемпион страны и финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Следить за матчем «Фулхэм» — «Ливерпуль» можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на Setanta Sports.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
06 авг, 14:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Ливерпуль

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал
Спартак

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
0
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«Челси» представил новую гостевую форму на сезон-2022/23
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
4
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
7
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
16
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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7 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Г
Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
П
Александр Зинченко

Александр Зинченко

Арсенал

 1
И К Ж
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 1 0 1
Натаниэл Клайн

Натаниэл Клайн

Кристал Пэлас

 1 0 1
Бен Уайт

Бен Уайт

Арсенал

 1 0 1
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