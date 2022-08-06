«Фулхэм» — «Ливерпуль»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча АПЛ
В субботу, 6 августа, в первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Фулхэмом». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и начнется в 14.30 по московскому времени.
В рамках чемпионата Англии команды провели между собой 48 матчей. На счету лондонцев десять побед, «Ливерпуль» победил в 26 матчах, 12 игр завершились вничью.
«Ливерпуль» — действующий обладатель Кубка лиги и Кубка Англии, вице-чемпион страны и финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Следить за матчем «Фулхэм» — «Ливерпуль» можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на Setanta Sports.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Габриел Мартинелли
Арсенал
|1
|П
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|1
|0
|1
|
|
Натаниэл Клайн
Кристал Пэлас
|1
|0
|1
|
|
Бен Уайт
Арсенал
|1
|0
|1
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