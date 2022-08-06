«Фулхэм» — «Ливерпуль»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча АПЛ

В субботу, 6 августа, в первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Фулхэмом». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и начнется в 14.30 по московскому времени.

В рамках чемпионата Англии команды провели между собой 48 матчей. На счету лондонцев десять побед, «Ливерпуль» победил в 26 матчах, 12 игр завершились вничью.

«Ливерпуль» — действующий обладатель Кубка лиги и Кубка Англии, вице-чемпион страны и финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Следить за матчем «Фулхэм» — «Ливерпуль» можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на Setanta Sports.