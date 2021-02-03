«Лестер» обыграл «Фулхэм»

«Лестер» выиграл у «Фулхэма» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Голы забивали Келечи Ихеаначо и Джеймс Джастин. «Лестер» набрал 42 очка и занимает третье место. У «Фулхэма» 14 очков и 18-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур

«Фулхэм» — «Лестер» — 0:2 (0:2)

Голы: Ихеаначо, 17 (0:1). Джастин, 44 (0:2).

«Фулхэм»: Ареола, Тете (Лемина, 46), Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лофтус-Чик (Б.Рид, 71), Х.Рид, Замбо Ангисса (Иван Кавалейру, 46), Митрович, Лукман.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Тилеманс, Барнс (Амарти, 76), Чудхури (Олбрайтон, 61), Мэддисон, Перес (Менди, 61), Ихеаначо.

Предупреждения: Х.Рид, 24. Эйна, 59. Менди, 72. Иван Кавалейру, 89.

Судья: Джоунс.

3 февраля. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».