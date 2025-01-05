«Фулхэм» в добавленное время ушел от поражения в матче против «Ипсвича»

«Фулхэм» сыграл вничью с «Ипсвичем» в домашнем матче 20-го тура АПЛ — 2:2.

За гостей в этой игре по голу забили Сэмми Смодич и Лиам Делап (с пенальти). У хозяев дубль оформил Рауль Хименес, дважды реализовав 11-метровый — на 69-й минуте и в добавленное время.

«Фулхэм» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей в чемпионате Англии. Команда с 30 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. «Ипсвич» (16 баллов) сохраняет 18-ю строчку.