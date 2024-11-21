«Фулхэм» и «Вест Хэм» заинтересованы в подписании Макэйти из «Манчестер Сити»
«Фулхэм» и «Вест Хэм» интересуются полузащитником «Манчестер Сити» Джеймсом Макати. По информации The Guardian, трансфер может быть оформлен в январе.
22-летний англичанин является воспитанником манчестерского клуба. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне Макэйти на правах аренды выступал за «Шеффилд Юнайтед». В этом сезоне он сыграл в 6 матчах за «Сити» и забил 1 гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Челси
|11
|5
|4
|2
|21-13
|19
|
4
|Арсенал
|11
|5
|4
|2
|18-12
|19
|
5
|Нот. Форест
|11
|5
|4
|2
|15-10
|19
|
6
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
9
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|
10
|Тоттенхэм
|11
|5
|1
|5
|23-13
|16
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
12
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
13
|МЮ
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|11
|2
|4
|5
|14-21
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Ипсвич
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|
18
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
19
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|- : -
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|- : -
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|10
|1
|2
Новости