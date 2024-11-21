«Фулхэм» и «Вест Хэм» заинтересованы в подписании Макэйти из «Манчестер Сити»

«Фулхэм» и «Вест Хэм» интересуются полузащитником «Манчестер Сити» Джеймсом Макати. По информации The Guardian, трансфер может быть оформлен в январе.

22-летний англичанин является воспитанником манчестерского клуба. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Макэйти на правах аренды выступал за «Шеффилд Юнайтед». В этом сезоне он сыграл в 6 матчах за «Сити» и забил 1 гол.