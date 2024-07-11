«Фулхэм» и «Бавария» согласовали трансфер полузащитника Пальиньи
Полузащитник «Фулхэма» Жуан Пальинья перейдет в «Баварию».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, о трансфере 29-летнего игрока будет объявлено сегодня, 11 июля. Все документы подписаны, сумма трансфера — 50 миллионов евро. Контракт португальца будет рассчитан до июня 2028 года с опцией продления еще на сезон.
В сезоне-2023/24 Пальинья сыграл за «Фулхэм» 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
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|Нот. Форест
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18
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|16.08
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МЮ – Фулхэм
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Ипсвич – Ливерпуль
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Эвертон – Брайтон
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