«Фулхэм» и «Бавария» согласовали трансфер полузащитника Пальиньи

Полузащитник «Фулхэма» Жуан Пальинья перейдет в «Баварию».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, о трансфере 29-летнего игрока будет объявлено сегодня, 11 июля. Все документы подписаны, сумма трансфера — 50 миллионов евро. Контракт португальца будет рассчитан до июня 2028 года с опцией продления еще на сезон.

В сезоне-2023/24 Пальинья сыграл за «Фулхэм» 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.