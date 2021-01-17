«Фулхэм» хочет выкупить Лукмана у «Лейпцига»

«Фулхэм» хочет выкупить нападающего «Лейпцига» Адемолу Лукмана, сообщает The Sun.

По информации источника, в лондонском клубе впечатлены игрой 23-летнего нигерийца, который выступает за «дачников» на правах аренды в сезоне-2020/21. Сообщается, что «Лейпциг» требует у «Фулхэма» 15 миллионов фунтов за футболиста.

В сезоне-2020/21 Лукман провел 15 матчей за «Фулхэм», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов фунтов.