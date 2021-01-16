«Челси» в большинстве обыграл «Фулхэм»

«Челси» на выезде победил «Фулхэм» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Гости играли в большинстве с 44-й минуты после удаления Энтони Робинсона. Единственный мяч на 78-й минуте забил Мэйсон Маунт.

«Челси» набрал 29 очков и занимает седьмое место. У «Фулхэма» 12 очков и 18-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

19-й тур

«Фулхэм» — «Челси» — 0:1 (0:0)

Гол: Маунт, 78.

«Фулхэм»: Ареола, Тете, Аннерсен, Эйна (Брайан, 83), Адарабиойо, Робинсон, Х.Рид, Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Онома, 79), Б.Рид (Камара, 83), Лукман.

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл, Ковачич, Жоржинью (Абрахам, 65), Маунт, Жиру (Вернер, 75), Зиех (Хадсон-Одои, 75), Пулишич.

Предупреждения: Б.Рид, 69. Зиех, 72. Тиагу Силва, 82. Лукман, 88. Аспиликуэта, 90+4.

Удаление: Робинсон, 44.

Судья: Бэнкес.

16 января. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».