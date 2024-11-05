«Фулхэм» победил «Брентфорд»

«Фулхэм» обыграл «Брентфорд» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Гости первыми забили в этой встрече — на 24-й минуте отличился немецкий полузащитник Виталий Янельт. Победу «Фулхэму» принес дубль Харри Уилсона. На 82-й минуте он вышел на замену, а в дополнительное время забил два гола за 5 минут.

«Фулхэм» набрал 15 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Брентфорд» идет на 12-й строчке — 13 очков.