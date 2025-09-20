«Фулхэм» одержал волевую победу над «Брентфордом» в АПЛ

«Фулхэм» дома переиграл «Брентфорд» в матче 5-го тура АПЛ — 3:1.

Победу лондонцам принесли голы Алекса Ивоби (38-я минута), Харри Уилсона (40-я) и автогол Итана Пиннока (50-я). Единственный гол гостей на 20-й минуте забил Миккель Дамсгор.

«Фулхэм» (8 очков) поднялся на седьмое место в АПЛ. «Брентфорд» (4) остается 17-м в турнирной таблице.