«Фулхэм» победил «Брайтон»
«Фулхэм» выиграл у «Брайтона» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.
Нападающий лондонской команды Алекс Ивоби на 4-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Сразу после перерыва гостям удалось отыграться — забил Карлос Балеба. Благодаря автоголу Майка Орайли на 79-й минуте «дачники» вновь вышли вперед. В концовке Ивоби оформил дубль и установил окончательный счет.
«Фулхэм» Набрал 22 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Брайтон» идет на 5-й строчке — 23 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|
3
|Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|
4
|Ман. Сити
|14
|8
|2
|4
|25-19
|26
|
5
|Брайтон
|14
|6
|5
|3
|23-20
|23
|
6
|Фулхэм
|14
|6
|4
|4
|21-19
|22
|
7
|Нот. Форест
|14
|6
|4
|4
|16-16
|22
|
8
|Астон Вилла
|14
|6
|4
|4
|22-23
|22
|
9
|Борнмут
|14
|6
|3
|5
|21-19
|21
|
10
|Тоттенхэм
|14
|6
|2
|6
|28-15
|20
|
11
|Брентфорд
|14
|6
|2
|6
|27-26
|20
|
12
|Ньюкасл
|14
|5
|5
|4
|17-17
|20
|
13
|МЮ
|14
|5
|4
|5
|17-15
|19
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
17
|Кр. Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|
18
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|14
|1
|2
|11
|11-30
|5
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.12
|22:30
|
Ипсвич – Кр. Пэлас
|0 : 1
|3.12
|23:15
|
Лестер – Вест Хэм
|3 : 1
|4.12
|22:30
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|4 : 0
|4.12
|22:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|3 : 0
|4.12
|22:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|3 : 3
|4.12
|22:30
|
Саутгемптон – Челси
|1 : 5
|4.12
|23:15
|
Арсенал – МЮ
|2 : 0
|4.12
|23:15
|
Астон Вилла – Брентфорд
|3 : 1
|5.12
|22:30
|
Фулхэм – Брайтон
|3 : 1
|5.12
|23:15
|
Борнмут – Тоттенхэм
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Коул Палмер
Челси
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|12
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3
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