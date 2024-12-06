«Фулхэм» победил «Брайтон»

«Фулхэм» выиграл у «Брайтона» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Нападающий лондонской команды Алекс Ивоби на 4-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Сразу после перерыва гостям удалось отыграться — забил Карлос Балеба. Благодаря автоголу Майка Орайли на 79-й минуте «дачники» вновь вышли вперед. В концовке Ивоби оформил дубль и установил окончательный счет.

«Фулхэм» Набрал 22 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Брайтон» идет на 5-й строчке — 23 очка.