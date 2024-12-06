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Сегодня, 00:33

«Фулхэм» победил «Брайтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фулхэм» выиграл у «Брайтона» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Нападающий лондонской команды Алекс Ивоби на 4-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Сразу после перерыва гостям удалось отыграться — забил Карлос Балеба. Благодаря автоголу Майка Орайли на 79-й минуте «дачники» вновь вышли вперед. В концовке Ивоби оформил дубль и установил окончательный счет.

«Фулхэм» Набрал 22 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Брайтон» идет на 5-й строчке — 23 очка.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
05 дек, 22:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
3:1
Брайтон
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Фулхэм
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«Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 14 8 2 4 25-19 26
5
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
6
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
7
 Нот. Форест 14 6 4 4 16-16 22
8
 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
9
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
10
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
11
 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
12
 Ньюкасл 14 5 5 4 17-17 20
13
 МЮ 14 5 4 5 17-15 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
17
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5
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38 тур
3.12 22:30
Ипсвич – Кр. Пэлас
 0 : 1
3.12 23:15
Лестер – Вест Хэм
 3 : 1
4.12 22:30
Эвертон – Вулверхэмптон
 4 : 0
4.12 22:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 3 : 0
4.12 22:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 3 : 3
4.12 22:30
Саутгемптон – Челси
 1 : 5
4.12 23:15
Арсенал – МЮ
 2 : 0
4.12 23:15
Астон Вилла – Брентфорд
 3 : 1
5.12 22:30
Фулхэм – Брайтон
 3 : 1
5.12 23:15
Борнмут – Тоттенхэм
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 12 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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