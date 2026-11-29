«Борнмут» обыграл «Фулхэм» и одержал 11-ю победу подряд

«Борнмут» обыграл «Фулхэм» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Англии — 2:1.

У гостей отличились Маркус Тавернье и Джастин Клюйверт. Еще один гол «Борнмута» был отменен после вмешательства ВАР из-за офсайда. У хозяев с пенальти забил Родриго Муниз.

«Борнмут» продлил победную серию до 11 матчей во всех турнирах. В АПЛ команда набрала 21 очко и занимает пятое место. «Фулхэм» (11 очков) находится на 17-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

29 ноября, 17:05. Крэйвен Коттедж (Лондон)

В другом матче дня «Халл» на выезде победил «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.

«Халл» с 17 очками идет девятым в чемпионате Англии, у «Кристал Пэлас» 7 очков и последнее место.