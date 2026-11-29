«Борнмут» обыграл «Фулхэм» и одержал 11-ю победу подряд
«Борнмут» обыграл «Фулхэм» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Англии — 2:1.
У гостей отличились Маркус Тавернье и Джастин Клюйверт. Еще один гол «Борнмута» был отменен после вмешательства ВАР из-за офсайда. У хозяев с пенальти забил Родриго Муниз.
«Борнмут» продлил победную серию до 11 матчей во всех турнирах. В АПЛ команда набрала 21 очко и занимает пятое место. «Фулхэм» (11 очков) находится на 17-й позиции.
В другом матче дня «Халл» на выезде победил «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.
«Халл» с 17 очками идет девятым в чемпионате Англии, у «Кристал Пэлас» 7 очков и последнее место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
3
|Ливерпуль
|12
|6
|4
|2
|19-11
|22
|
4
|Брайтон
|12
|7
|1
|4
|26-10
|22
|
5
|Борнмут
|12
|6
|3
|3
|20-15
|21
|
6
|Брентфорд
|12
|5
|5
|2
|24-11
|20
|
7
|Лидс
|12
|5
|5
|2
|17-9
|20
|
8
|Тоттенхэм
|12
|5
|3
|4
|14-11
|18
|
9
|Эвертон
|12
|4
|5
|3
|13-15
|17
|
10
|Халл Сити
|12
|4
|5
|3
|16-13
|17
|
11
|Ньюкасл
|12
|4
|4
|4
|16-18
|16
|
12
|Челси
|12
|5
|1
|6
|22-23
|16
|
13
|Астон Вилла
|12
|3
|6
|3
|16-19
|15
|
14
|Ковентри
|12
|4
|0
|8
|13-24
|12
|
15
|Ипсвич
|12
|3
|3
|6
|17-24
|12
|
16
|Нот. Форест
|12
|3
|3
|6
|12-17
|12
|
17
|Фулхэм
|12
|2
|5
|5
|12-15
|11
|
18
|Сандерленд
|12
|2
|3
|7
|8-19
|9
|
19
|МЮ
|12
|1
|5
|6
|14-27
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|12
|2
|1
|9
|14-30
|7
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.11
|23:00
|Нот. Форест – Челси
|3 : 2
|28.11
|18:00
|Лидс – Ковентри
|3 : 0
|28.11
|18:00
|МЮ – Брентфорд
|0 : 4
|28.11
|20:30
|Ипсвич – Астон Вилла
|2 : 2
|29.11
|15:00
|Эвертон – Ливерпуль
|1 : 1
|29.11
|17:05
|Брайтон – Ньюкасл
|0 : 1
|29.11
|17:05
|Кристал Пэлас – Халл Сити
|2 : 3
|29.11
|17:05
|Фулхэм – Борнмут
|1 : 2
|29.11
|17:05
|Сандерленд – Тоттенхэм
|0 : 2
|29.11
|19:30
|Арсенал – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Флориан Вирц
Ливерпуль
|5
|
|
Эванилсон
Борнмут
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|8
|1
|3
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|5
|1
|2
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