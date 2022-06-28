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Сегодня, 08:29

«Фулхэм» близок к заключению сделки по трансферу полузащитника «Спортинга» Пальиньи

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Фулхэм» близок к заключению сделки по трансферу полузащитника «Спортинга» Жоао Пальиньи.

Как сообщает Фабрицио Романо, между клубами достигнуто окончательное соглашение о покупке 26-летнего игрока за 18 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Осталось уладить последние детали с португальским футболистом.

Информируется, что на данный момент идет работа над тем, чтобы завершить сделку как можно быстрее, чтобы избежать каких-либо проблем.

Пальинья в минувшем сезоне сыграл 39 матчей за «Спортинг» во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1541457803121987590

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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«Фулхэм» предложил «Вольфсбургу» 10 миллионов евро за защитника Мбабу
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5
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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