«Фулхэм» близок к заключению сделки по трансферу полузащитника «Спортинга» Пальиньи

«Фулхэм» близок к заключению сделки по трансферу полузащитника «Спортинга» Жоао Пальиньи.

Как сообщает Фабрицио Романо, между клубами достигнуто окончательное соглашение о покупке 26-летнего игрока за 18 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Осталось уладить последние детали с португальским футболистом.

Информируется, что на данный момент идет работа над тем, чтобы завершить сделку как можно быстрее, чтобы избежать каких-либо проблем.

Пальинья в минувшем сезоне сыграл 39 матчей за «Спортинг» во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.