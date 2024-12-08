«Арсенал» не сумел обыграть «Фулхэм»

«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 15-го тура АПЛ — 1:1.

Счет на 11-й минуте открыл форвард хозяев Рауль Хименес. «Арсенал» отыгрался благодаря голу Вильяма Салиба на 52-й минуте. Гости могли вырвать победу в концовке, но забитый мяч Букайо Сака отменили после просмотра ВАР.

«Арсенал» (29 очков) поднялся на второе место в АПЛ. «Фулхэм» (23) идет девятым в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Борнмут» вырвал победу над «Ипсвичем» (2:1), а «Лестер» и «Брайтон» сыграли вничью (2:2).