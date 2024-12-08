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Сегодня, 18:58

«Арсенал» не сумел обыграть «Фулхэм»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) в матче 15-го тура АПЛ.
Фото Reuters

«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 15-го тура АПЛ — 1:1.

Счет на 11-й минуте открыл форвард хозяев Рауль Хименес. «Арсенал» отыгрался благодаря голу Вильяма Салиба на 52-й минуте. Гости могли вырвать победу в концовке, но забитый мяч Букайо Сака отменили после просмотра ВАР.

«Арсенал» (29 очков) поднялся на второе место в АПЛ. «Фулхэм» (23) идет девятым в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
08 дек, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:1
Арсенал

В параллельных матчах «Борнмут» вырвал победу над «Ипсвичем» (2:1), а «Лестер» и «Брайтон» сыграли вничью (2:2).

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
08 дек, 17:00. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
1:2
Борнмут
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
08 дек, 17:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
2:2
Брайтон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ипсвич Таун
ФК Лестер
ФК Фулхэм
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Неделя

The Mirror: Салах продлит контракт с «Ливерпулем» на 2 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Арсенал 15 8 5 2 29-15 29
3
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Нот. Форест 15 7 4 4 19-18 25
6
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
10
 Фулхэм 15 6 5 4 22-20 23
11
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
12
 Ньюкасл 15 5 5 5 19-21 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 15 3 5 7 21-30 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 15 1 6 8 14-27 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 4 : 2
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 2
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 2 : 3
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 1 : 1
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 1 : 2
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.05 00:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 10
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 13 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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