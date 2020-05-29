Фрэйзер может отказать «Тоттенхэму» и «Арсеналу» ради перехода в «Галатасарай»

Нападающий «Борнмута» Райан Фрэйзер может отказаться от предложений английских клубов и выбрать «Галатасарай». По информации Daily Record, 26-летний шотландец хочет перебраться в турецкую команду, чтобы выступать в Лиге чемпионов.

Ранее СМИ писали об интересе к Фрэйзеру со стороны «Арсенала» и «Тоттенхэма».

В текущем сезоне на счету Фрэйзера 32 матча во всех турнирах, 1 гол и 4 результативные передачи.