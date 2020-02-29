Фрэнк Лэмпард: «Я хочу, чтобы забивали не защитники, а нападающие»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард разочарован ничьей с «Борнмутом» (2:2) в матче чемпионата Англии. По его словам, необходимо было побеждать в этом матче.

— Мы ждали борьбы и получили ее, — цитирует ВВС Лэмпарда. — У нас было много моментов. Команда показала характер, но нам нужно больше забивать. Забил Алонсо. Но я не хочу, чтобы мои защитники забивали. Это должны делать нападающие, которые не забивают. Мы хотели выиграть, но в нашей лиге каждая победа дается тяжело. Если мы будем так играть, будет тяжело. Мы пока четвертые, но это ничего не значит на данном этапе сезона. Если останемся в четверке, будет здорово, но мы еще далеки от этого.