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Фрэнк Лэмпард: «В футболе ошибки могут стоить вам очков»

02:24
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после ничьей с «Арсеналом» в 24-м туре чемпионата Англии (2:2) отметил, что его команда должна была сыграть лучше.

— Я разочарован ситуацией в матче, — цитирует BBC Лэмпарда. — Мы полностью заслужили, чтобы забить еще после 1:0. Мы создали достаточно шансов во втором тайме, но случилась та же самая старая история: «Челси» не смог их использовать. В футболе ошибки могут стоить вам очков.
Челси — Арсенал

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