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Фрэнк Лэмпард: «У Вернера есть голод, чтобы забивать голы и быть безжалостным»

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча первого тура чемпионата Англии против «Брайтона» (3:1).

— Гол Джеймса заставил меня встать с места, он нам был нужен, мы были не на высоте в тот период, — приводит слова Лэмпарда Sky Sports. — Я думал, что у нас все в порядке. Если вы проанализируете тот факт, что мы были вместе как команда только в течение четырех дней, трудно ожидать, что в первом туре все сложится. Мы проявили решимость, хотя с такой игрой мы могли потерять очки в прошлом году.

Мне понравился Хаверц. На его плечах многое лежит, вы видели проблески того, на что он способен. Его качество проявится, он очень талантлив. У Тимо Вернера есть голод, чтобы забивать голы и быть безжалостным.

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