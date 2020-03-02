Фрэнк Лэмпард: «У Кепы есть будущее в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о будущем вратаря Кепы Аррисабалаги.

Последний раз 25-летний испанец выходил на поле 21 января в матче АПЛ против «Челси» (2:2).

— Он хорошо тренировался, поддерживал команду, — цитирует Лэмпарда Sk Sports. — Я говорю то же самое каждую неделю, потому что меня спрашивают об этом каждую неделю, но он был хорош.

Есть ли у Кепы будущее в «Челси»? Да. Каждый игрок контролирует свою судьбу с точки зрения того, как они играют и тренируются. Мы пытаемся сократить разрыв от верхних позиций. У нас нет никого, кто мог бы расслабиться.