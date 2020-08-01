Фрэнк Лэмпард: «Тяжело определиться с составом на финал Кубка Англии»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард пожаловался на то, что не может определиться со стартовым составом на финал Кубка Англии против «Арсенала».

— Тяжело определиться на состав в финале Кубка, потому что у нас в команде конкуренция, — цитирует Goal.com Лэмпарда. — Я знаю, насколько сильно ребята из основы хотят выходить на поле в таких встречах, но ведь и игроки со скамейки оказывали влияние на результаты последних игр. Мне сложно оставлять кого-то без финала, игрокам сложно это принять, но они должны сохранять позитивный настрой. Что касается заявки — в нее попадут Канте и Виллиан. Посмотрим, насколько они будут в форме. Рубен Лофтус-Чик получил небольшое повреждение и пропустит игру с «Арсеналом».

Финал Кубка Англии «Арсенал» — «Челси» состоится сегодня, 1 августа, начало — в 19.30 по московскому времени.