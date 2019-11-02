Фрэнк Лэмпард: «Такая небрежная концовка матча недопустима»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард испытал неоднозначные чувства после победы над «Уотфордом» (2:1) в матче чемпионата Англии. По его словам, концовка встречи у «Челси» не получилась.

— Мы играли очень хорошо, полузащита работала прекрасно, но такая небрежная концовка недопустима, — цитирует ВВС Лэмпарда. — Это были ужасные 10 минут, если учесть игру в целом. Нам нужно быть более строгими, не допускать этой неряшливости. Мы полагались только на вратаря в конце матча. И он сделал то, что должен был.