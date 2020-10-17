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Фрэнк Лэмпард: «С уходом Азара «Челси» потерял лучшего игрока АПЛ. Год спустя мы начинаем строить новую команду»

08:28
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, как на команду повлияли уход Эдена Азара прошлым летом и запрет работать на трансферном рынке в сезоне-2019/20.

— Я считаю, что с уходом Азара «Челси» потерял лучшего футболиста АПЛ, — приводит Goal.com слова Лэмпарда. — Мы не могли работать на трансферном рынке, так что вся работа, что мы делали в прошлом году, была только на поле. Команды, которые пытаются быть в топ-6 турнирной таблицы много тратили летом 2019 года, много тратили этим летом. У них была возможность встроить своих новичков за год, мы сражаемся с теми, кто уже долго строит свои команды. Мы тоже хотим построить свою. «Челси» пропустил два трансферных окна, но теперь клуб вернулся, мы приобрели футболистов, которые должны сделать нас лучше.

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