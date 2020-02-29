Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о возможном уходе из команды вратаря Кепы Аррисабалаги.

— У меня хорошие отношения с Кепой, — цитирует Sky Sports Лэмпарда. — У меня больше 20 игроков в команде, невозможно, чтобы они все были счастливы одновременно. Все, что мне нужно от футболистов — профессионализм в тренировках, это у Кепы есть. Условия равны для всех: нужно хорошо потрудиться, чтобы попасть в состав. Когда игрок выходит на поле, он должен показывать топ-уровень и держаться за место в основе. Каждый футболист подвластен сам себе. Кепа тренируется хорошо, но и Вилли Кабальеро смотрится сильно. Кабальеро неплохо играет, он сделал несколько отличных сэйвов в матче против «Баварии». Я прочитал много статей с ложными догадками об игроках. Разговоры о том, что Кепа может уйти — нонсенс, это ерунда.

«Челси» купил Аррисабалагу из «Атлетика» летом 2018 года за 80 миллионов евро. В сезоне-2019/20 испанец пропустил 43 мяча в 31 матче за лондонскую команду, проведя 6 игр «на ноль». Аррисабалага ни разу не появился на поле в составе «Челси» после ничьей с «Арсеналом» (2:2) в 24-м туре чемпионата Англии этого сезона. С тех пор место в воротах «синих» занял Вилли Кабальеро. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Аррисабалаги в 60 миллионов евро.