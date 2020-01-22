Фрэнк Лэмпард: «Причины неудач «Челси» кроются не только в одном Кепе»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после ничьей с «Арсеналом» в 24-м туре чемпионата Англии (2:2) попросил не винить голкипера Кепу Аррисабалагу в таком результате.

— Я знаю, что сейчас Кепа находится в центре внимания, но это нормально, поскольку это футбол высшего уровня, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Да, в сегоднешнем матче он иногда не лучшим образом распоряжался мячом, допуская потери. В некоторых случаях это может повлиять на развитие игры, и мы будем уделять этому особое внимание. Такое внимание к нему объяснимо. Любой игрок, а в особенности голкипер, всегда находится под пристальным взором, особенно в непростые для команды периоды.

Тем не менее, причины наших неудач кроются не только в нем одном. Мы идем на четвертом месте в турнирной таблице, что в целом видится не таким уж и плохим результатом. И все же, исходя из показываемой игры, мы должны были набирать как минимум на 10 очков больше. Все дело в деталях.